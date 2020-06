Bielefeld-Coach Uwe Neuhaus nach fast sicherem Bundesliga-Aufstieg: "Es war ein überragendes Jahr"

Das souveräne 4:0 gegen Schlusslicht Dynamo Dresden dürfte selbst die letzten Zweifler überzeugt haben: Arminia Bielefeld kehrt nach elf Jahren in die Bundesliga zurück. Weil die Ostwestfalen drei Spieltage vor Schluss neun Punkte und 18 Toren Vorsprung auf den Relegationsplatz haben, den derzeit der VfB Stuttgart belegt, ist der Aufstieg nur noch Formsache. Nach dem Spiel begannen im Bielefelder Stadion schon die ersten Feierlichkeiten, die Profis stießen auf dem Platz mit dem ein oder anderen Bier an. Und auch Trainer Uwe Neuhaus ließ sich von der minimalen rechnerischen Unsicherheit die gute Laune nicht verderben.

DFB-Pokal-Finale gegen FC Bayern: Leverkusen-Boss Carro will "5000 Zuschauer pro Klub" in Berlin

Der 60-Jährige zeigte sich nach dem Spiel am Sky-Mikrofon sichtlich entspannt. Dabei fand der Arminia-Coach viele lobende Worte für seine Spieler. "Es war ein überragendes Jahr. Wenn man vor der Saison gesehen hat, wer alles von oben runterkommt, da haben wir uns nur Außenseiter-Chancen ausgerechnet. Aber wir haben uns peu à peu gesteigert und dann ist die Mannschaft so zusammengewachsen", sagte Neuhaus und fügte an: "Wir haben jederzeit dran geglaubt."

Neuhaus: "Haben das Ziel nicht aus den Augen verloren"

Auch die mehr als zweimonatige Corona-Pause habe der guten Stimmung keinen Abbruch getan. Neuhaus: "Wir haben versucht, die Laune der Jungs mit Kindereien und kleinen Dingen oben zu halten. Wir haben das Ziel nicht aus den Augen verloren." Dennoch erkannte der Bald-Bundesliga-Trainer direkt nach dem Neustart eine kleine Leistungsdelle, in denen seine Mannschaft "nicht so gut gespielt" habe. Nun ist das Tal überwunden, der 4:0-Erfolg gegen Dresden war eine Demonstration der Stärke - die man noch lange konservieren will. "Wir wollen ein gutes Gefühl mit in die neue Saison nehmen, wir werden nichts abschenken", betonte Neuhaus.