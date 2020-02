Fortuna-Trainer Uwe Rösler adelt Vorgänger Friedhelm Funkel: "Man kann diese Büchse gar nicht schließen"

Rösler sei bewusst, dass in den kommenden Monaten der Schatten seines Vorgängers omnipräsent sein werde. "Friedhelm Funkel hat so viele Erfolge gefeiert, da kann man diese Büchse gar nicht schließen. Aber das Rad dreht sich immer weiter, und das Wichtigste in einem Fußballverein ist immer der Ist-Zustand. Friedhelms Verdienste werden hier dennoch immer gewürdigt werden", sagte der 51-Jährige.

Rösler mit Schiri-Vergleich zwischen Deutschland und England

Rösler arbeitete in seiner nun 15 Jahre währenden Trainerkarriere ausschließlich im Ausland, so in Norwegen, in England und zuletzt beim schwedischen Traditionsclub Malmö FF. Besonders im Vergleich zwischen deutschen und englischen Schiedsrichtern erkennt der Fortuna-Coach einige Unterschiede: "In England ist das Verhältnis zu den Schiedsrichtern ruppiger, aber auch freundschaftlicher. Es gibt keinen, der sich autoritär aufführt. Die Grenzen sind einfach ein bisschen weiter - in der Zweikampfführung, aber auch in der Kommunikation. Sie wollen die Emotionen nicht bremsen."