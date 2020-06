HSV-Legende Uwe Seeler: Relegation lieber gegen Düsseldorf als gegen Werder Bremen

Auch aus Rücksicht auf seine Freundschaft zu Max Lorenz möchte HSV-Legende Uwe Seeler keine Bundesliga-Relegation seines Hamburger SV gegen Werder Bremen. Er wolle mit seinem „Kumpel Max Lorenz weiterhin in Ruhe ein Bierchen trinken“, sagte der 83-Jährige der Sport Bild. Der 80-jährige Lorenz war mit Werder 1965 deutscher Meister geworden. Seeler und ihn verbindet seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft.

Seeler betonte: „Ich würde den HSV in der Relegation lieber gegen Fortuna Düsseldorf sehen.“ In der Vergangenheit habe es „schlimme Erinnerungen an das Nordderby“ gegeben. „Allein die vier Partien in 19 Tagen 2009 gegen Bremen sind unvergessen“, meinte der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft. Damals trafen die beiden Nordrivalen zwischen dem 22. April und dem 10. Mai aufeinander: Werder setzte sich dabei erst im Halbfinale des DFB-Pokals im Elfmeterschießen durch, dann in Hin- und Rückspiel im UEFA-Cup-Halbfinale und gewann am Ende auch noch das Bundesliga-Spiel.

HSV kämpft im Fernduell mit Heidenheim Relegation

Um die Relegation zu erreichen, muss der Tabellenvorletzte aus Bremen am letzten Bundesliga-Spieltag am Samstag gegen den 1. FC Köln gewinnen, Fortuna Düsseldorf zeitgleich bei Union Berlin verlieren. Einen Tag später kann der HSV in der 2. Bundesliga nur dann noch auf Platz drei vorrücken, wenn er den SV Sandhausen schlägt und Konkurrent 1. FC Heidenheim beim Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld nicht siegt.

