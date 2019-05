Uwe Seeler nach HSV-Debakel am Boden: "Nächstes Jahr wird es nicht einfacher"

"Ich fürchte, dass es nicht einfacher wird"

Er hofft, dass die HSV-Verantwortlichen um Vorstandschef Bernd Hoffmann und Sportvorstand Ralf Becker die richtigen Konsequenzen ziehen, damit es in der kommenden Saison wieder aufwärts geht. „Es gibt einiges zu tun, um die Mannschaft in die Spur zu bekommen. Aber ich fürchte, dass es nächstes Jahr nicht einfacher, sondern schwerer wird, um den Bundesliga-Aufstieg zu schaffen.“ Noch unklar ist, wie es weitergeht - und wie beispielsweise die Zukunft von Trainer Hannes Wolf aussieht.

Schon vor dem Showdown mit Paderborn hatte Seeler sich kritisch zu Wort gemeldet. „Es ist ja keine Frage, wir sehen den schlechtesten HSV der Geschichte. Schon deshalb, weil er in der 2. Liga spielt“, sagte das Klub-Idol der Bild. „Ich hoffe, ich werde den HSV noch mal in der Bundesliga sehen. Am besten schon in der nächsten Saison. So leicht wie in dieser Saison wird der Aufstieg nicht wieder“, sagte er.