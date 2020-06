Uwe Seeler tief enttäuscht vom Hamburger SV: "So kaputt war der HSV noch nie"

Mit Uwe Seeler feierte der Hamburger SV einst die größten Erfolge: Ob die Meisterschaft 1960 oder der Pokalsieg 1963 - mit Seeler (476 Spiele von 1953 bis 1972 für den HSV) waren die Hamburger eine der Top-Adressen Deutschlands - jetzt ist der HSV im Mittelmaß versunken. Am Sonntag verpassten die Hanseaten mit einer blamablen 1:5-Heimniederlage gegen den SV Sandhausen auch die letzte Chance auf den Aufstieg und stehen nun vor der dritten Zweitliga-Saison in Folge - und Seeler leidet: "Die Truppe hat uns auf die Knochen blamiert. So eine Vorstellung ist unverständlich und nicht zu tolerieren" , sagte die gleichermaßen enttäuschte und wütende HSV-Ikone gegenüber der Bild.

Seeler, dem Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, war erst vor wenigen Wochen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden. Die HSV-Legende hatte am 21. Mai bei einem Sturz in seinem Haus in Norderstedt bei Hamburg einen Schenkelhalsbruch erlitten und wurde am 19. Juni aus dem Krankenhaus entlassen. Er müsse in der Reha nun wieder lernen, zu laufen, sagte Seeler zuletzt.