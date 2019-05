Hubschraubereinsatz: Ex-96-Profi Vahid Hashemian wird Assistenztrainer im Iran

Er kehrt in seine Heimat zurück: Vahid Hashemian wird Assistenztrainer des neuen Chefcoach Marc Wilmots im Iran. Der 42-jährige Hashemian kickte von 2005 bis 2008 bei Hannover 96. Wegen seiner Kopfballstärke trug er damals den Spitznamen "Hubschrauber". Mit dem Belgier Wilmots kann er sich gut verständigen: Beide spielten lange in der Bundesliga, können sich auf deutsch unterhalten.

Hashemian erzielte elf Tore für 96

In Hannover konnte Hashemian aber nicht an seine Bochumer Glanzzeiten anknüpfen. Für den VfL erzielte er in der Bundesliga in 107 Spielen 29 Treffer. Bei 96 zeigte er sich weniger treffsicher: In 85 Spielen für Hannover erzielte Hashemian nur elf Tore für die Roten. Er kam damals von den Bayern für 1,3 Millionen Euro nach Hannover.

Zudem lief Hashemian insgesamt 50 Mal für die iranische Nationalmannschaft auf.