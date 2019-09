Eklat in der Champions League: Valencia-Stars boykottieren Pressekonferenz von Trainer Celades

Wirbel um Albert Celades beim FC Valencia ! Vor dem Champions-League -Hit gegen den FC Chelsea muss der neue Trainer der Spanier offenbar massive Überzeugungsarbeit leisten, um seine eigene Mannschaft für sich zu gewinnen . Auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Sieger der Europa League am Dienstagabend in London (21 Uhr) saß der Trainer jedenfalls allein auf dem Podium - Celades wurde von der eigenen Mannschaft im Stich gelassen!

Valencia-Mannschaft reagiert wütend auf Marcelino-Entlassung: "Nicht fair"

Der 54-Jährige war nicht nur bei den Fans über alle Maßen beliebt, sondern auch bei in der Mannschaft. Abwehrchef Ezequiel Garay schrieb auf Instagram deutlich: "Er auch immer diese Entscheidung gefällt hat, der hat nicht nur dich übergangen, er hat auch eine ganze Mannschaft und die Fans mit runtergezogen. Etwas, was ich laut und klar sagen will: Er ist nicht fair."