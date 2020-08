Transfer fix: Gladbach holt Inter-Profi Lazaro zurück in die Bundesliga – zunächst als Leihe

Die Rückkehr von Valentino Lazaro in die Bundesliga ist perfekt. Der 24 Jahre alte Österreicher, der vorwiegend auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommt, schließt sich Borussia Mönchengladbach an, wie die "Fohlenelf" bekannt gab. Lazaro kommt zunächst für die kommende Saison per Leihe von Inter Mailand. "Wir freuen uns sehr, dass es mit der Ausleihe geklappt hat und dass sich Tino für Borussia entschieden hat", sagte Sportdirektor Max Eberl. "Er ist ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler, der unserem Kader noch mehr Qualität und Tiefe geben wird." Ob es eine Kaufoption gibt, wurde zunächst nicht bekannt, Medienberichten zufolge konnte die Borussia sich aber eine sichern.

Bei Inter lief es für Lazaro nur durchwachsen

Lazaro war erst vor der vergangenen Saison von Hertha nach Mailand gewechselt. Die Nerazzurri überwiesen damals die stolze Ablösesumme von 22,4 Millionen Euro in die deutsche Hauptstadt. Der Start bei Inter verlief für Lazaro allerdings schwierig: In der Hinrunde der Serie A kam er nur auf sechs Einsätze im Team von Trainer Antonio Conte. Im Winter verlieh ihn der frischgebackene Europa-League-Finalist deshalb zu Newcastle United in die Premier League. Für die "Magpies" absolvierte er immerhin 13 Partien.

Lazaro war 2017 nach fünf österreichischen Meisterschaften von Salzburg zur Hertha gewechselt. In 57 Bundesliga-Spielen kam er dabei auf fünf Tore und zwölf Vorlagen. Schon im Winter hatte es Gerüchte über eine Rückkehr in die Bundesliga gegeben. Unter anderem soll Werder Bremen an einer Verpflichtung des 28-maligen österreichischen Nationalspielers interessiert gewesen sein.

