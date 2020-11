"Valentino, geiles Tor ey": Lazaro-Traumtor gegen Leverkusen begeistert die Fußball-Welt

Er könne sich "so kurz nach Spielschluss" nicht wirklich über den Treffer freuen, sagte Lazaro sichtlich enttäuscht bei Sky. "Ich habe versucht, dem Team zu helfen und bin froh, noch ein Tor beigesteuert zu haben." Was der Ex-Herthaner eher unspektakulär beschreibt, war in Wahrheit ein Tor der Marke Extraklasse. Ein Meisterwerk, das eigentlich jeder Beschreibung spottet: Eine Flanke von Patrick Herrmann in den Bayer-Strafraum erwischte der von Sven Bender eigentlich eng gedeckte Lazaro mit einer beeindruckenden Flugeinlage per Hacke ins linke Toreck . Keine Chance für Leverkusens Torwart Lukas Hradecky, der nur staunen konnte.

"Ich habe keinen Hut auf meinem Kopf, aber: Valentino, geiles Tor ey", kommentierte der Finne, der im zweiten Durchgang mehrfach stark gegen die Gladbacher Angreifer pariert hatte, den dritten Treffer der unterlegenen Borussia. In Zeiten des Internets kein Wunder, dass der irre Lazaro-Treffer in Windeseile die ganze Fußball-Welt in Staunen versetzte: "Pure brilliance from Valentino Lazaro!", schrieb der britische Sender BT Sport, während US-Kanal Fox Soccer seine User aufforderte: "Stop what you're doing and watch this ridiculous scorpion kick goal!" Viele User auf Twitter rechnen damit, dass Lazaro mit seinem Treffer einer der Favoriten auf den Puskás-Award sein wird, mit dem die FIFA jedes Jahr weltweit das schönste Tor auszeichnet. Bei Sportsender ESPN fielen die Kollegen glatt vom Glauben ab - sie twitterten: "HOW IN THE WORLD HAS LAZARO SCORED THAT" - wie hat er den um alles in der Welt reingemacht?