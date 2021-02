Sulejmanis Döner-Versprechen: Bei einem 96-Derbysieg gibt er jede Woche einen aus!

Das Derbyfieber steigt bei Hannover 96. Auch aus der Mannschaft ist zu hören, dass die Motivation steigt. Beim Gastspiel in Braunschweig am Samstag (13 Uhr) sind Minusgrade zu erwarten, „aber es wird eh heiß da“, glaubt Stürmer Hendrik Weydandt. Der Stürmer ist einer von vier Hinspiel-Torschützen - und als Hannoveraner doppelt motiviert.

Hochbrisantes Duell, nicht nur wegen des Derbys

Im Team kam die Döner-Lieferung bestens an - Sulejmani könnte mit seinem Versprechen also den richtigen Nerv getroffen haben. So oder so: Auch wenn die Fans fehlen, ist ein hochbrisantes Duell zu erwarten. Für die Gastgeber aus Braunschweig geht es ums Überleben im Abstiegskampf, ein Sieg ausgerechnet gegen 96 könnte noch einmal ganz neue Kräfte freisetzen.

Die Roten klammern sich hingegen immer noch an dem letzten Strohhalm fest, der die heimliche Restchance auf einen Aufstieg wahrt. Es wird also heiß, trotz Kälte. Und wer weiß, vielleicht hat die 96-Mannschaft ab der kommenden Woche ein kulinarisches Ritual auf Sulejmanis Kosten.