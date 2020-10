Formel 1: Valtteri Bottas im Abschlusstraining vorne - Hülkenberg-Comeback auf dem Nürburgring?

Der Finne Valtteri Bottas ist im Formel-1 -Abschlusstraining zum Grand Prix der Eifel die Bestzeit gefahren. Der Mercedes-Pilot (1:26,225 Minuten) verwies in der einzigen Einheit vor der Qualifikation am Samstag (15 Uhr, RTL und Sky) seinen Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (+0,136 Sekunden) auf den zweiten Platz. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. Der zweite Scuderia-Pilot Sebastian Vettel , der sich auf dem Nürburgring einen Dreher leistete, landete auf Position fünf direkt hinter Max Verstappen im Red Bull.

Der Kanadier Lance Stroll musste auf das Abschlusstraining verzichten. Der 21-Jährige fühlte sich nicht zu 100 Prozent wohl, wie sein Rennstall Racing Point mitteilte. Sein Zustand werde nach der Einheit beurteilt, ob er an der Qualifikation teilnehmen könne.

Die ersten beiden Trainingseinheiten in der Eifel am Freitag waren nach Regen und Nebel aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.

Es wurde spekuliert, dass Nico Hülkenberg erneut als Aushilfsfahrer bei Racing Point einspringen könnte. Der Rheinländer war schon im Sommer in Silverstone nach einem Corona-Fall bei Strolls Teamkollege Sergio Perez eingesprungen. Nachdem der Regen das Formel-1-Debüt von Mick Schumacher im Freien Training am Freitag verhindert hatte, könnte also doch noch ein zweiter Deutscher neben Vettel auf dem Nürburgring dabei sein.