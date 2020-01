Van Gerwen hadert nach Final-Pleite: "Kann nur mir selbst die Schuld geben" - Freudentränen bei Wright

Ungewohnter hätten die Bilder auf der größten Darts-Bühne der Welt nicht sein können. Der Dauersieger Michael van Gerwen applaudierte anerkennend und war „enttäuscht und traurig“, sein so oft besiegter Herausforderer Peter Wright hingegen weinte vor Freude. Der Schotte mit dem Spitzname „Snakebite“ hat sich überraschend zum Weltmeister gekrönt und steht mit 49 Jahren auf dem Gipfel seiner Karriere. „Ich habe große Spiele verloren, deshalb hatte ich schon im Vorfeld das Gefühl, dass ich jetzt einfach dran bin. Und das habe ich jetzt auch gemacht“, sagte der überwältigte Sieger.

Die schnellen Tränen, das liebevolle Umarmen des riesigen WM-Pokals und anschließend ein gemeinsames Familienfoto mit der so begehrten Trophäe: Es waren emotionale Bilder, die den erstmaligen WM-Triumph von Wright am späten Mittwochabend im Alexandra Palace in London dokumentierten. „Ich kann es nicht glauben“, stotterte der Routinier, der zuvor alle seine neun Major-Finals gegen den übermächtig wirkenden van Gerwen verloren hatte.