Zur Saison 2019/2020: 2. Liga führt den Video-Assistenten ein

Ab der kommenden Saison wird der Video-Assistent auch in der 2. Liga zum Einsatz kommen. Darauf einigten sich die Bosse der Zweitliga-Klubs am Donnerstag in Frankfurt/Main. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) kündigte an, "ab sofort alle notwendigen Maßnahmen" zur Umsetzung einzuleiten, damit der Einführung zum Start der Spielzeit am 26. Juli nichts im Wege stehe. Unter anderem werden die Stadien des Unterhauses per Glasfaser mit dem Video-Assist-Center (VAC) in Köln verbunden, um dort den Zugriff auf das Bildmaterial aus den Stadien zu gewährleisten.