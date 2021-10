VAR bei Abseits bald außen vor? FIFA-Berater Arsène Wenger spricht über Änderungen zur WM 2022

Kaum eine Regel im Fußball ist so elementar: Abseits ist, wenn der Stürmer des angreifenden Teams im Moment der Ballabgabe vor dem Ball und mit einem Körperteil (mit dem man regulär ein Tor erzielen kann) hinter dem vorletzten Spieler der Verteidigung in der gegnerischen Hälfte steht. Doch bei der Umsetzung der Regel durch den Videoschiedsrichter (VAR) kommt es häufig trotz kalibrierter Linien zu längeren Überprüfungen , die den Spielfluss unterbrechen. Geht es nach Trainerlegende Arsène Wegner, aktuell Direktor der Technischen Beratungsgruppe des Fußball-Weltverbands FIFA, sollen die Abseits-Entscheidungen bereits zur Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) komplett automatisiert getroffen werden.

Wenger sagte bei einem Pressegespräch in Paris, dass der Fußball "weiter Fortschritte bei der Geschwindigkeit des Treffens von Entscheidungen – besonders bei Abseits" machen müsse. Der Franzose versprach: "Bei der WM 2022 in Katar werden wir viel besser in der Lage sein, schnelle Abseits-Entscheidungen zu treffen. Und es wird das Spiel weniger unterbrechen." Der ehemalige Arsenal-Boss sieht eine "gute Chance, dass Abseits bei der WM 2022 in Katar automatisiert wird". Wie genau die FIFA das umsetzen will, verriet Wenger jedoch nicht. "Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber das wird der nächste große Entwicklungsschritt im Schiedsrichterwesen sein."