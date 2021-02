VAR-Boss Drees hält Ausraster von Baumgart für überzogen: Gang in Review Area "keine Frage des Respekts"

Demnach sei der Gang des Schiedsrichters zum TV-Bildschirm an der Seitenlinie "keine Frage des Respekts". Drees weiter: "Ein On-Field-Review (OFR) ergibt nur Sinn, wenn der Video-Assistent dem Schiedsrichter einen bildlichen Beleg liefern kann, der die Wahrnehmung auf dem Feld eindeutig widerlegt. Dies war in der Szene am gestrigen Abend aber nicht möglich".