Erst ein Spiel ist in der neuen Bundesliga-Saison absolviert und schon gibt es wieder Diskussionen über den Videoschiedsrichter. Im Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern am Freitagabend (1:1) stand Referee Marco Fritz in der Schlussphase gleich zweimal im Fokus. In beiden Szenen (81. und 83. Minute) ging es um Zweikämpfe zwischen Gladbachs Stürmer Marcus Thuram und Bayerns Verteidiger Dayot Upamecano. Anzeige

Schiedsrichter Fritz gab in den beiden kniffligen Strafraumszenen jeweils keinen Strafstoß für die Gastgeber. "Es waren zwei Fehlentscheidungen. Ich kann nachvollziehen, dass die ganzen Diskussionen über den Videobeweis jetzt wieder richtig losgehen. Der DFB will die absolut gelungene Herangehensweise der UEFA bei der Europameisterschaft kopieren, die Eingriffsschwelle erhöhen und nur noch seltener unterbrechen. Aber ein Foul bleibt immer noch ein Foul. Und das war in beiden Situationen der Fall", sagte Ex-Schiedsrichter Babak Rafati dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Rafati: "Das kannst du keinem Menschen verkaufen"

In der ersten umstrittenen Aktion (81. Minute) suchte Jonas Hofmann nach einem Angriff über die rechte Seite einen Mitspieler im Zentrum. Thuram lief sich frei, kam dann aber überraschend neben Upamecano zu Fall. "Der Verteidiger hindert den Stürmer klar daran, sich in eine aussichtsreiche Position zu bringen. Er hält ihn leicht fest und bringt ihn dadurch aus der Balance. Und dann gibt es noch den Kontakt am Bein. Ich kann verstehen, dass der Schiedsrichter dieses Foulspiel nicht sieht, da er sich auf den ballführenden Spieler konzentrieren muss. Dass aber der Videoschiedsrichter diese Situation durchwinkt, ist einfach unfassbar. Das kannst du keinem Menschen verkaufen", sagte Rafati.

Auch bei der zweiten Aktion nur zwei Minuten später gingen wieder viele fragende Blicke in Richtung Referee Fritz. Thuram setzte sich im Laufduell gegen Upamecano durch, kreuzte den Weg des Bayern-Neuzugangs und ging nach einem Kontakt zu Boden. Ein klares Vergehen sah der VAR auch in dieser Aktion nicht. "Der Verteidiger ging bewusst das Risiko ein, den Angreifer im Strafraum zu berühren. Er trifft ihn klar, dadurch kommt Thuram zu Fall - auch ein klarer Elfmeter, da muss eingegriffen werden. Man muss sich in solchen Situationen auch immer fragen, warum sich der Stürmer in einer so guten Position einfach fallen lassen sollte", so Rafati.

Elfmeter-Kritik von Stindl