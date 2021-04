VAR-Wirbel zwischen Bremen und Leipzig - Schiedsrichter nimmt Werder-Elfmeter zurück

Knifflige Elfmeter-Szene im DFB-Pokal -Halbfinale zwischen Werder Bremen und RB Leipzig : Kurz vor der Halbzeit entschied Schiedsrichter Manuel Gräfe auf Elfmeter für die Gastgeber von der Weser - nur, um seine Entscheidung nach Ansicht der TV-Bilder per Videobeweis zurückzunehmen. Eine strittige Entscheidung. Ohne Strafstoß ging es für beide Teams mit 0:0 in die Pause.

Was war passiert? In einem weitestgehend unspektakulären Halbfinale fehlten die 100-prozentigen Chancen auf beiden Seiten. Bundesliga-Abstiegskandidat Werder zeigte eine engagierte Leistung - und kam in der 43. Minute vermeintlich zu einem Elfmeter. Nordi Mukiele traf Davie Selke, der gerade auf dem Weg aus dem Leipziger Strafraum war, am Bein und brachte ihn zu Fall. Gräfe entschied sofort auf Elfmeter, schaute sich die Szene nach Intervention von Videoassistentin Bibiana Steinhaus-Webb aber nochmal auf dem Videomonitor für gut zwei Minuten an - und nahm seine Elfmeterentscheidung schließlich zurück. Anhand der TV-Bilder war zu sehen gewesen, dass Selke den Kontakt aktiv gesucht hatte.