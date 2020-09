Vater von Lionel Messi fliegt nach Barcelona - Treffen mit Präsident Bartomeu wohl am Mittwoch

In den Konflikt zwischen Weltfußballer Lionel Messi und dem FC Barcelona kommt Bewegung: Der Vater und Manager des Argentiniers, Jorge Messi, sei nach einem mehrtägigen Aufenthalt in seiner Heimatstadt Rosario am Dienstag in einen Privatflieger Richtung Spanien gestiegen, berichtete der argentinische Sportsender TyC Sports. Am Mittwoch werde er sich mit Klub-Präsident Josep Bartomeu treffen, wie auch die spanische Zeitung Mundo Deportivo meldete. Ob Lionel Messi selbst dabei sein wird, ist unbekannt. Seit dem 2:8-Debakel gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League vor zweieinhalb Wochen schweigt der Superstar öffentlich.