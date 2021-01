Vater von Axel Witsel befürchtet EM-Aus für verletzten BVB-Star: "Ein Wunder ist nötig"

Diese Diagnose ist ein echter Schock für Axel Witsel und Borussia Dortmund: Der 31-Jährige erlitt am Samstagabend beim 3:1 (0:0) bei RB Leipzig einen Riss der Achillessehne. Das bestätigte der BVB am Sonntag nach näheren Untersuchungen. Der Belgier Witsel war in Leipzig nach knapp einer halben Stunde mit dem linken Fuß ohne Gegnereinwirkung im Rasen hängengeblieben. Anschließend war er von Betreuern gestützt in die Kabine gebracht worden. Die Saison des Nationalspielers scheint damit vorzeitig beendet zu sein - das vermutet auch sein Vater Thierry, der mit der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws gesprochen hat. Und er geht sogar noch weiter. Anzeige

Papa Witsel befürchtet das EM-Aus für seinen Sohnes. Dass Witsel Junior bei der Europameisterschaft im Juni und Juli für Belgien spielen könne, hält der Vater für "grundsätzlich unmöglich". Der Mittelfeldspieler ist im Nationalteam von Trainer Roberto Martinez, das aktuell in der offiziellen FIFA-Weltrangliste Platz eins belegt, gesetzt und ein wichtiger Baustein in der Defensive. Der EM-Mitfavorit trifft in der Gruppe B auf Dänemark, Finnland und Russland.

Nach Achillessehnenriss: Die Zeit läuft gegen Witsel