Vaterfreuden: Tochter von RB Leipzigs Marcel Sabitzer geboren

Unsere Mary Lou hat heute morgen das Licht der Welt erblickt ... 😊👧🏻 Wir sind mega stolze Eltern und einfach überglücklich das unser Sonnenschein gesund auf die Welt kam !!! Ich möchte auch noch öffentlich meiner Liebe des Lebens und Mutter meiner Tochter DANKE sagen ... du warst so STARK die letzten Tage , Wochen und Monate ! Ich liebe dich für immer ❤️ #MaryLou ❤️