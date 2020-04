VC Altenburg: „Sportlich gerechte und faire Lösung"

View this post on Instagram

Wegen des Coronavirus wurde unsere Saison leider vorzeitig beendet. Ebenso haben wir das Training eingestellt. Wir sind gespannt wie es ausgeht und halten euch auf dem Laufenden! Danke an euch, für eure Unterstützung während der Saison und bleibt alle schön gesund! 🍀 #vca #team #saisonende #seeyou #volleyball #tvv #geilstersport