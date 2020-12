VC Dresden kassiert Heimniederlage im Aufsteigerduell

Dresden. Für die Zweitliga-Volleyballer des VC Dresden war im Aufsteiger-Duell gegen den TSV Mühldorf nichts zu holen. Die Elbestädter unterlagen den Bayern klar mit 0:3 (22:25, 19:25, 19:25) und kassierten damit die achte Niederlage. Im ersten Satz war das Geschehen auf dem Feld noch bis zum Schluss umkämpft, aber mit einigen Fehlern machte sich der Gastgeber das Leben selbst schwer. In den folgenden beiden Durchgängen diktierten eindeutig die Mühldorfer das Spiel und gewannen am Ende auch in dieser Höhe verdient.

Anzeige