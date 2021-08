VC Dresden: Talent Klehm bei der U19-WM für Deutschland im Einsatz

Dresden. Während die Zweitliga-Volleyballer des VC Dresden mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison stecken, hat sich Mittelblocker Karl-Lennart Klehm am Freitag zu seinem ersten großen internationalen Einsatz verabschiedet. Der 18-Jährige gehört zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, die ab kommenden Dienstag bei der U19-Weltmeisterschaft im Iran aufschlägt.

Klehm schon länger dabei

In Teheran trifft das Team in der Vorrunde auf Kuba, Ägypten, Dominikanische Republik und Argentinien. Neben dem Dresdner geben auch viele andere Akteure im DVV-Team ihr WM-Debüt. VC-Sportdirektor Sven Dörendahl freut sich über die Berufung des Talents in den Kader: „Ich bin froh, dass er es geschafft hat. Er ist ein ehrgeiziger, trainingswilliger und intelligenter Junge. Nicht zuletzt beweist es einmal mehr unsere gute Nachwuchsarbeit. Während viele seiner Teamgefährten beim VCO Berlin spielen, zeigt das Beispiel von Karl-Lennart, dass sich ein Talent auch bei einem Verein wie unserem gut entwickeln kann.“ Dies gelang übrigens zuletzt Lukas Maase, der 2015 ebenfalls bei der U19-WM schmetterte. Inzwischen gehört er zur A-Nationalmannschaft und spielt bei Rekordmeister Friedrichshafen.