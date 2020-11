VC Dresden verliert das Sachsenderby in Leipzig

Leipzig/Dresden. „Wenn bei uns eines konstant ist, dann sind es die Schwankungen“, beschreibt Sven Dörendahl, Sportdirektor des VC Dresden, das derzeitige Erscheinungsbild der jungen Volleyball-Truppe. Bestes Beispiel: Feierte der Zweitliga-Aufsteiger am vergangenen Wochenende gleich zwei Heimsiege, so konnten die Schützlinge von Trainer Niklas Peisl beim Derby in Leipzig am Sonnabend nicht an die gute Leistung anknüpfen. Sie unterlagen bei den L.E. Volleys mit 1:3 (21:25, 20:25, 25:21, 13:25). Für den Zweitliga-Aufsteiger war es im elften Spiel die siebente Niederlage.

