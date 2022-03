VC Dresdens Männer holen einen Punkt in Freiburg

Dresden. Die Zweitliga-Volleyballer des VC Dresden haben beim FT Freiburg zwar knapp mit 2:3 (25:22, 23:25, 22:25, 27:25, 15:17) verloren, doch sie verkauften sich beim Tabellendritten sehr gut. Zumindest einen Punkt konnten sie damit aus dem Breisgau entführen. „Der war nicht unbedingt erwartet und kann in der Endabrechnung vielleicht noch sehr wertvoll werden“, zeigte sich VC-Sportchef Sven Dörendahl sehr zufrieden.

Vor allem das Aufschlags- und Annahmespiel lief diesmal deutlich besser. Im vierten Satz konnten die Dresdner sogar zwei Matchbälle der Hausherren abwehren. Zu verdanken haben das die VC-Männer vor allem den Aufschlägen von Mittelblocker Florian Rietz, der am Ende auch als MVP geehrt wurde. So erkämpften sich die Sachsen diesen einen Punkt. Auch im Tiebreak lieferten sie den Freiburgern einen Schlagabtausch bis zum Schluss. „Zwei, drei dumme Fehler von uns gaben am Ende den Ausschlag. Da sind die Breisgauer gefestigter, sie erlauben sich nur wenige Fehler.“