VC Dresdens Sebastian Rösler wechselt in die Beletage

Dresden. Die Zweitliga-Volleyballer des VC Dresden müssen in der kommenden Saison auf Mittelblocker Sebastian Rösler verzichten. Der 20-Jährige hat den Sprung in die Beletage des deutschen Volleyballs geschafft und wechselt zum Erstligisten TSV Unterhaching, wo er einen Einjahres-Vertrag unterschreibt.

"Habe VC Dresden viel zu verdanken"

Der in Paulsdorf bei Dippoldiswalde aufgewachsene Athlet durchlief seit 2015 alle Jugendmannschaften des VC Dresden. Bereits mit 15 Jahren gab er sein Debüt in der ersten Männermannschaft in der 3. Liga. Seine größten Erfolge mit seinen VCD-Mannschaften war eine Silber-Medaille bei der Deutschen U18-Meisterschaft, der Klassenerhalt mit dem Männerteam in der 2. Bundesliga. In der abgelaufenen Spielzeit wurde er viermal zum MVP gewählt. Im Beach-Volleyball holte er 2019 die Goldmedaille bei der Deutschen U19-Meisterschaft und Silber bei der U20.