VC Olympia Dresden: Christiane Fürst wird erste Geschäftsführerin

Dresden. Für Christiane Fürst schließt sich ein Kreis. Die ehemalige Volleyball-Nationalspielerin wird ab 1. November die erste hauptamtliche Geschäftsführerin des Ausbildungsvereins VC Olympia Dresden und Leiterin des Bundesstützpunktes. Damit kehrt die 34-Jährige zu ihren Wurzeln zurück. «Gern möchte ich jetzt etwas zurückgeben, denn die Basis meiner Erfolge war die Ausbildung am Dresdner Stützpunkt. Ich bin dankbar für dieses Angebot und die Möglichkeit, mich in den Job einzuarbeiten», sagte Fürst.

Selbst erlernte sie von 1995 an das Volleyball-ABC in der Kaderschmiede des Dresdner SC, gab schon mit 17 Jahren ihr Debüt in der Bundesliga-Mannschaft, für die sie bis 2007 spielte. Nach dem Gewinn des deutschen Meistertitels zog es die damals 22-Jährige ins Ausland und sie avancierte zu einer der erfolgreichsten Spielerinnen der Welt auf der Mittelblockposition, bevor sie 2018 fast unbemerkt von der Öffentlichkeit ihre Karriere beendete. Nach einem Gastspiel in Japan kehrte sie heim und ist inzwischen alleinerziehende Mutter des knapp zehnmonatigen Sohnes Gabriel Constantin.