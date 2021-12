VC Olympia Dresden glänzt mit zwei Siegen

Der VC Olympia Dresden war am vergangenen Wochenende gleich doppelt erfolgreich. Zuerst fuhren die Volleyball-Talente am Samstag einen 3:0-Sieg beim TV Planegg-Krailling ein, bevor die Zweitliga-Mädels am Sonntag auch beim Favoriten TV Altdorf überraschend mit 3:1 gewinnen konnten.