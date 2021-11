VC Olympia Dresden kehrt ohne Punkte aus Dingolfing zurück

„Das war leider nix“, konstatierte Trainer Andreas Renneberg etwas enttäuscht nach dem Auftritt seiner Schützlinge. Vor allem die ersten beiden Sätze ärgerten den Coach, der am Sonntag seinen 38. Geburtstag feierte. „Wir haben nicht nur in der Annahme gewackelt, sondern sind nicht aggressiv genug aufgetreten, waren stattdessen viel zu zögerlich und ängstlich in den Aktionen“, monierte Renneberg, dem allerdings aufgrund einiger Ausfälle auch die eine oder andere Wechseloption fehlte.