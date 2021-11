VC Olympia Dresden punktet in Grimma

Sonntag gegen Freising

Natürlich gab es dabei in den einzelnen Sätzen noch Höhen und Tiefen. „Aber wir haben viele Sachen, die wir uns vorgenommen hatten, schon ordentlich umgesetzt. Oft waren es nur Kleinigkeiten, die gefehlt haben und es mangelt den jungen Spielerinnen logischerweise noch an Erfahrung in bestimmten Situationen“, erläuterte Renneberg.

Bereits am Sonntag geht es für sein Team mit dem Heimspiel gegen SSC Freising (15 Uhr) weiter. Der Aufsteiger hat einen guten Saisonstart hingelegt und belegt derzeit einen guten siebenten Platz. „Für uns ist es wichtig, dass wir an die Leistung aus Grimma anknüpfen. Dabei haben einige Spielerinnen gerade in dieser englischen Woche in der Schule das Vorabi zu schreiben“, weiß der Coach um die Belastungen seiner Schützlinge.