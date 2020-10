VC-Olympia-Talente müssen nach Stuttgart-Spiel zum Test - VC Dresden in Delitzsch

Dresden. Nach einem spielfreien Wochenende sind die Volleyball-Talente des VC Olympia Dresden jetzt wieder doppelt gefragt. Am Sonnabend gastiert das Nachwuchsteam bei der zweiten Vertretung von Allianz MTV Stuttgart und einen Tag später bei der Reserve vom VC Wiesbaden.

Weil Stuttgart inzwischen mit rund 44 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der der vergangenen Woche als Corona-Risikogebiet eingestuft wurde, müssen die VCO-Talente nach ihrer Rückkehr am Dienstag zum Corona-Test. „Das wurde inzwischen von der Volleyball-Liga so festgelegt. Alle Teams, die in solchen Gebieten unterwegs sind, müssen sich den Tests unterziehen. Natürlich ist das für uns auch wieder ein Kostenfaktor“, erklärt Bundesstützpunkttrainer Andreas Renneberg.

Mehr zum Sport in Dresden

In Stuttgart sind damit beim Spiel auch keine Zuschauer zugelassen. Die Gastgeberinnen haben bisher einen 3:2-Sieg gegen Bad Soden und eine 2:3-Niederlage gegen die Reserve von Vilsbiburg und damit drei Punkte verbucht. Dagegen konnte die neuformierte Dresdner Mannschaft in ihren bisherigen drei Partien noch keinen Punkt einfahren. Das soll sich auf jeden Fall an diesem Wochenende ändern.

„Wir wollen an die Leistung, die wir in zweieinhalb Sätzen gegen Neuwied geboten haben, anknüpfen und uns weiter stabilisieren“, so der Coach, der im Training schon deutliche Fortschritte sieht. „Das müssen wir jetzt auch im Wettkampf auf die Platte bringen. Sowohl Stuttgart als auch Wiesbaden sind für uns lösbare Aufgaben, wenn wir konstant unser Niveau abrufen können“, ist er überzeugt.

VC-Männer zum Derby in Delitzsch

Mit zwei Siegen in vier Spielen und insgesamt fünf Punkten haben die Volleyballer des VC Dresden schon einen guten Saisonstart hingelegt und rangieren auf dem achten Platz. Jetzt wartet auf den Zweitliga-Aufsteiger das brisante Sachsenderby beim GSVE Delitzsch. Beide Teams haben sich in der Vergangenheit stets heiße Schlachten geliefert. „Und einen heißen Tanz wird es sicher auch diesmal geben“, ist VC-Chef Sven Dörendahl sicher.

Die Konstellation ist etwas ungewohnt, denn die erfahrene Truppe von Trainer Frank Pietzonka musste sich sowohl Hammelburg mit 2:3 und anschließend Mühldorf glatt mit 0:3 geschlagen geben. Damit belegt Delitzsch mit nur einem Zähler derzeit nur Rang 13. „Natürlich werden sie im dritten Heimspiel besser auftreten als bisher und alles daransetzen, den ersten Saisonsieg einzufahren. Sie haben nicht nur eine erfahrene, sondern auch eine sehr gut eingespielte Mannschaft“, weiß Dörendahl, der aber zugleich glaubt: „Sie sind jetzt schon unter Zugzwang, vielleicht können wir das für uns nutzen.“