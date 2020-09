Perfekt: Ex-Hertha-Stürmer Vedad Ibisevic unterschreibt Vertrag bei Schalke 04

" Schalke 04 ist ein richtig cooler Verein, da braucht man nicht lange zu überlegen. Ich bin top motiviert und will mit der Mannschaft erfolgreich sein. Mit meiner Erfahrung und meiner Qualität will ich meinen Teil dazu beitragen ", zeigte sich Ibisevic gegenüber der Klub-Seite zufrieden mit seiner Entscheidung.

Wegen geplatztem Transfer: Bale schießt gegen Real Madrid - "Haben alles in letzter Sekunde blockiert"

Fan-Organisation "Unsere Kurve" übt scharfe Kritik an "Alleingang" von RB Leipzig: "Wettbewerbsverzerrung"

Ibisevic ist nach den Abgängen von Alexander Nübel (FC Bayern München) und Daniel Caligiuri (FC Augsburg) der erste Zugang des FC Schalke für die neue Spielzeit. Dass Ibisevic ablösefrei verpflichtet werden konnte, kommt den finanziell angeschlagenen Königsblauen sehr entgegen. Allerdings musste der ehemalige Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina wohl Abstriche in Bezug auf sein Gehalt im Vergleich zu seinem Verdienst in Berlin in Kauf nehmen.