Veganer Kult-Physio: Schluss nach einem halben Leben Hannover 96

Blume verlässt Hannover 96 schweren Herzens. "12 Jahre in der Jugend, 12 Jahre bei den Profis, das ist ein halbes Leben", sagt er. Er ist 51 Jahre alt mittlerweile, mental und körperlich aber so frisch wie eh und je. Selbst sportlich, immer interessiert, empathisch und extrem klar in seinen Diagnosen und Therapien. Es gibt eigentlich niemanden im 96-Umfeld, der nicht schon mal auf seiner Pritsche gelegen oder sich von seinen Gummibändern hat "flossen" lassen.

"Im schlimmen Falle, klopf bei Ralle!"

Er gilt in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter schon als "Infuencer" auf dem Gebiet des veganen Lebens. Als Physiotherapeut ist Blume stets in Bereitschaft, unabhängig von der Uhrzeit. Im 96-Mannschaftshotel oder im Trainingslager galt: "Im schlimmen Falle, klopf bei Ralle!" Nach 24 Jahren Einsatz für die Roten sah Blume nun die Zeit gekommen, sich mehr um seine Praxis in Barsinghausen und seine Familie zu kümmern. Kein Geheimnis ist mittlerweile, dass sich die Stimmung in den Kabinengängen in der vergangenen Saison ohnehin nicht dazu eignete, doch noch weiterzumachen: an Wochenenden, in Trainingslagern, vor und nach Feierabend in der eigenen Praxis.