"Großen Sprung gemacht": Veit Mävers unterschreibt Profivertrag bei den Recken

Seine Qualitäten als Spielmacher hat er schon unter Beweis gestellt, als Siebenmeterschütze hat er sich ebenfalls bereits in der Bundesliga bewiesen: Veit Mävers ist das nächste Talent der TSV Hannover-Burgdorf, das in den Profikader von Trainer Carlos Ortega befördert wird. Der 18-Jährige hat bei den Recken einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Weiterhin Bestandteil des Perspektivkaders

Mävers wird aber weiterhin fester Bestandteil des von Heidmar Felixson trainierten Perspektivkaders in der 3. Liga sein und zusätzlich Spielanteile erhalten. „Veit hat im letzten Jahr einen großen Sprung in seiner Entwicklung gemacht. Wenn er weiterhin so konzentriert und hart an sich arbeitet, wird er seinen Weg in der stärksten Liga der Welt gehen“, ist Ortega vom Nachwuchsmann überzeugt.

Bereits in der abgelaufenen Spielzeit konnte Mävers in zahlreichen Spielen erste Akzente setzen. Er überzeugte mit intelligenter Spielführung in den Partien bei den Rhein-Neckar Löwen und GWD Minden. In wichtigen Situationen wie im Viertelfinale des DHB-Pokals gegen den HC Erlangen oder im Pokal-Final-Four gegen den SC Magdeburg übernahm er Verantwortung. 18 Tore erzielte Mävers in der Bundesliga, darunter waren sieben verwandelte Strafwürfe.