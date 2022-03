Veränderte Vorzeichen zwischen RB Leipzig und Freiburg: „Schon brutal, was die machen“

Leipzig. Es gab Zeiten, in denen der SC Freiburg frohen Mutes in der Heldenstadt vorstellig wurde, forsch Fußball spielte, um dann doch die drei Punkte dazulassen. Chancenlos und desillusioniert. Am 15. April 2017 war das beispielsweise so. Die von Ralph Hasenhüttl gecoachten Roten Bullen gewannen 4:0 gegen den löblicherweise nie mauernden FC Christian Streich, behielten die Vize-Meisterschaft im Visier, hätten höher gewinnen können. Die Hochüberlegenen brachten sogar den in Sachen Torgefahr unverdächtigen Diego Demme in der Schützenliste unter. DD köpfelte in der 90. Minute das 4:0, opferte auf dem Altar des für ihn höchst seltenen Erfolges einen Schneidezahn. Demme hätte ein Wochenende lang Zigarre schmauchen oder an einer Bierflasche nuckeln können, ohne den Schnabel zu öffnen. Anzeige

„Feiburg ist eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga“

Freiburgs Mittelstürmer Nils Petersen kleidete die Aussichtslosigkeit des Unterfangens in Bilder, zielte an jenem April-Tag 2017 auf die RB-Stars Timo Werner und Yussuf Poulsen ab, als er sagte: „Der eine ist schnell wie ein Pferd, der andere springt hoch wie eines. Was soll man da machen?“

Zeiten, Namen, Bedeutungen ändern sich. Ralph Hasenhüttl ist in Southampton Kult, Timo Werner in London reicher, aber nicht berühmter geworden. Diego Demme hat sein Glück in Neapel gefunden, Yussuf Poulsen und Nils Petersen pendeln bei ihren Herzensvereinen zwischen Bank und Rasen. Und es hat sich auch sporthistorisch Elementares getan: Das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg (heute, 15.30 Uhr, Red-Bull- Arena) firmiert erstmals unter: Spitzenspiel. Es treffen sich der Vierte (40 Punkte) und der punktgleiche Fünfte. 25 000 Fans dürfen dabei sein.

RB-Coach Domenico Tedesco, 36: „Es ist schon brutal, was die machen. Freiburg ist eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga, finde ich.“ Christian Streich, 56, empfindet anders. Der ewige Freiburger Gärtner spuckt Gift und Galle, wenn man ihn und die Seinen mit Reisen durch Europa in Verbindung bringt. Streichs Mantra: Wir wissen, wo wir herkommen… wir fahren mit dem Fahrrad zum Training … wir heben keinen … wir heben nicht ab …

„Wir werden alles raushauen“

Das mit dem Abheben erledigen andere für ihn. Die Liga-Konkurrenz und auch der eine oder andere aus dem eigenen Beritt. Europa League? Champions League? „Warum nicht?“, fragt SCF-Ass Nico Schlotterbeck. Der selbstbewusste Abwehrmann wird in der kommenden Saison auf jeden Fall europäisch spielen. Der FC Bayern und der BVB sind interessiert.

Freiburg, eine Insel der Glückseligen? Nein, auch in Freiburg gibt es Druck, liegt man sich nicht ständig in den Armen, werden keine weichen Öko-Nüsse, sondern harte Euro verdient. Aber der Freiburger Weg ist und bleibt ein besonderer. Hier gedeihen die Eigengewächse besser als anderswo. Hier werden Spieler, die in Hoffenheim oder Gladbach der Musik hinterherlaufen, zu ersten Geigern. Siehe Vincenzo Grifo. Hier ist der Trainer der Star, obwohl Streich diesen Begriff nur in der Welt der Ornithologie akzeptiert. „Wenn man über den SC Freiburg spricht, spricht man automatisch über Christian Streich und andersrum“, sagt Tedesco, der heute aufstellungstechnisch keine Experimente eingehen wird. „Es ist eine überragende Sache, dass ein Verein so lange mit einem Trainer arbeitet, das spricht für beide Seiten.“