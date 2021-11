Veranstalter bestätigt: Ex-Werder-Trainer Anfang feierte Karnevals-Party – Offene Fragen um Impfausweis

Im Impfskandal um Ex-Werder-Trainer Markus Anfang kommen immer mehr Details an Tageslicht. So bestätigte jetzt der Veranstalter der Karnevals-Party, die Roten Funken, gegenüber dem WDR, dass Anfang am 11. November im Kölner Maritim zu Gast gewesen ist. Dort galt die strenge 2G+-Regelung, Anfang soll sich mit einem gefälschten Impfausweis Zugang verschafft haben. Ein Sprecher der Roten Funken sagte dem WDR, gegen so einen Betrug könne man sich nicht schützen.