Unsicherheit um Sommer-Events: Was passiert mit Steelman und Maschsee-Triathlon?

Der #stayathomemarathon ist Ge­schichte, die Abwicklung des abgesagten Hannover-Marathons ist fast geschafft. Aber Cheforganisatorin Stefanie Eichel und ihr Team von eichels:Event GmbH haben weiter jede Menge zu tun und zu planen – trotz oder gerade wegen der Coronakrise. Große Hoffnung für Silvesterlauf Im hannoverschen Sportkalender 2020 stehen noch vier weitere Großveranstaltungen, die alle von Eichel organisiert werden. Der für den 18. Juli geplante Maschsee-Triathlon, das Cross-Rennen Steelman am 27. Juni auf der Neuen Bult, das Radrennen ProAm am 30. August in Garbsen sowie der Silvesterlauf am 31. Dezember rund um den Maschsee. Ob diese Events stattfinden können, ist unklar. Größte Chancen hat der Silvesterlauf, wegen der zeitlichen Distanz. „Da gehe ich auch davon aus, dass es ihn geben wird“, sagt Eichel.

Für die anderen drei Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von etwa 1500 bis 2000 Sportlern sieht das anders aus. Auf den jeweiligen Webseiten wird um die Geduld der Teilnehmer und Interessierten gebeten, bis Richtlinien und Durchführungsbestimmungen seitens der Behörden und Gesundheitsämter auf einem neuen Stand sind. „Wir erarbeiten Optionen, die eine Durchführung entsprechend dieser Vorgaben ermöglichen könnten, und werden auch eine Terminverschiebung bewerten“, heißt es auf den Veranstaltungsseiten. Allerdings: Auch bis zum Jedermann-Radrennen in Garbsen ist es noch ein wenig hin. Verschiebung des Rennens auf einen späteren Zeitpunkt 2020 oder sogar auf 2021? Alles offen.

Bilder vom VGH Steelman 2019 Impressionen vom VGH Steelman 2019. ©

Auf Eichels Prioritätenliste steht zunächst der Maschsee-Triathlon ganz oben, gefolgt vom Steelman. Der beliebte Cross-Lauf wurde in den ersten fünf Jahren im Winter ausgetragen. Erst 2019 wechselte der Termin in den Sommer. Gut möglich, dass er ausnahmsweise und einmalig wieder in den Winter rückt. Ende November oder Anfang Dezember. Eichel bestätigt den Plan: „Eine Verschiebung ist denkbar“, sagt sie, spruchreif ist das aber noch nicht. „Wir müssen das weiter prüfen und auch mit unseren Partnern besprechen. Das ist in der Klärung.“ Auch der Hannoversche Rennverein müsste der Verschiebung des Termins auf der Galopprennbahn zustimmen.

Triathlon-Weltmeister Haupt und Youngster Schünke siegen bei der Kultveranstaltung am Maschsee. Aber auch die Hobbysportler haben Spaß. Triathlon-Weltmeister Haupt und Youngster Schünke siegen bei der Kultveranstaltung am Maschsee. Aber auch die Hobbysportler haben Spaß. ©