Verantwortliche überrumpelt: Upamecano-Wechsel überschattet RB Leipzigs Heimsieg

Leipzig. Irgendwie wollte bei RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Augsburg keine große Freude aufkommen. Das mag daran gelegen haben, dass seine Jungs das Spiel in der letzten Viertelstunde unnötig spannend machten. Oder auch an dem Gegentor nach einem unnötigen Elfemeter, den die Roten Bullen kassierten. Vielleicht auch an den einmal mehr liegen gelassenen Chancen, vor allem in Halbzeit zwei. Anzeige

Dayot Upamecano hat Ausstiegsklausel

Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass seine Laune weniger mit der Partie selbst, sondern eher mit einer Nachricht zu tun hatte, die während der Partie durch die Medien ging. RB Leipzigs Abwehrriese Dayot Upamecano verlässt im Sommer die Messestadt und zieht in südlichere Gefilde. Der FC Bayern München hat das Wettrennen um den Franzosen gewonnen. Erste Berichte dazu kamen schon kurz vor Anpfiff am Freitagabend. FCB-Sportdirekor Hasan Salihamidzic bestätigte die Meldungen. Upmamecanos Vertrag in München läuft bis Sommer 2026 laufen. Der Franzose soll David Alaba ersetzen, dessen Kontrakt nicht verlängert wurde.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel gegen Augsburg Pflichtsieg ohne Glanz: RB Leipzig setzt sich in einem an Höhepunkten armen Spiel gegen den FC Augsburg mit 2:1 durch. ©

RB-Sportdirektor Markus Krösche konnte oder wollte in der Halbzeitpause nicht wirklich etwas Konkretes zum bevorstehenden Transfer sagen. „Grundsätzlich ist es so, dass Upamecano eine Ausstiegsklausel hat. Wir sitzen nicht mehr im ‚Driver‘s seat‛. Mehr kann ich momentan nicht dazu sagen“, meinte er schmallippig. Sein Gesicht sprach dennoch Bände. Die sprichwörtlich feine englische Art ist es wohl nicht, einen Wechsel dieser Kategorie bekanntzugeben, während einer der beteiligten Vereine (und Verfolger in der Tabelle) gerade spielt. So mancher mag sich da auch an die Worte von RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff vor Wochenfrist erinnert haben. Da war von einem guten Telefonat mir Karl-Heinz Rummenigge die Rede gewesen. Der habe Verhandlungen des FCB mit dem Verteidiger bestätigt. Und: „Wir haben vereinbart, dass er sich meldet, wenn es Ernst wird.“

Zumindest Markus Krösche wirkte am Freitag so, als wäre dieser Anruf ausgeblieben. Upamecano selbst stand gegen den FC Augsburg nicht auf dem Platz, wurde auch nicht eingewechselt. Es war erst die zweite Partie in der laufenden Bundesliga-Saison, in der der 22-Jährige pausierte. Gab es da etwa einen Zusammenhang? Nicht laut Krösche. „Er spielt nicht, weil wir am Dienstag ein Champions-League-Spiel haben.“ Dann wartet bekanntlich der Liverpool FC auf die Sachsen.

Auch der Trainer wollte sich mit der Situation – zumindest vor dem Spiel – nicht auseinandergesetzt haben. Er habe sich voll und ganz auf die Begegnung mit den Fuggerstädtern konzentriert, so Nagelsmann nach Abpfiff. Von den Entwicklungen während der 90 Minuten zuvor, schien er etwas überrumpelt. „Bei uns ist noch nichts bestätigt. Ich weiß, dass Upamecano eine Ausstiegsklausel hat und dass da der Ball nicht bei uns liegt“, sagte der 33-jährige Bullen-Coach im Field-Interview bei DAZN.

Ablöse soll 43 Millionen Euro betragen

Grundsätzlich störe er sich eigentlich nicht an Gerüchten, die seine Spieler betreffen, ergänzte Nagelsmann später auf der Pressekonferenz . Dabei ist Upamecano nicht der einzige Bulle, über den in der Fußballwelt gemunkelt wird. Ibrahima Konaté und zuletzt auch Dani Olmo waren in den vergangenen Tagen bei anderen vereinen im Gespräch. Gerüchte gibt es auch immer wieder um Marcel Sabitzer. „Das gehört zum Fußball dazu. Das war schon immer so und wird noch einige Jahre so bleiben“, prophezeite Nagelsmann. „Es gibt einfach vertragliche Konstellationen bei dem einen oder dem anderen Spieler, in denen der Verein nicht den Hut auf hat.“ Das Interesse an seinen Jungs sei eine logische Folge der erfolgreichen Saison, die die Roten Bullen aktuell spielen. „Wir haben gute junge Spieler. Es ist ganz normal, dass sie gehandelt werden, wenn sie erfolgreich sind und gute Spiele machen.“

LVZ-Direktabnahme

Jeden Freitag neu: Melde Dich hier für unseren RB-Leipzig-Newsletter an.



Und im Fall von Dayot Upamecano hatte sich das schon eine Weile lang abgezeichnet. Die Gerüchte um ihn wurden immer lauter. Neben dem FC Bayern buhlten auch mehrere englische Clubs um den Verteidiger. Bei seiner letzten Vertragsverlängerung hatte sich der Franzose eine Ausstiegsklausel zusichern lassen, die im kommenden Sommer greift und einen Wechsel für den Festpreis von rund 43 Millionen Euro möglich macht. Für die Bayern ist diese Summe fast schon ein Schnäppchen.