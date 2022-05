Verbale Seitenhiebe von Pep Guardiola: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp reagiert amüsiert

Trainer Jürgen Klopp von Champions-League -Finalist FC Liverpool hat amüsiert auf verbale Seitenhiebe von Pep Guardiola reagiert. Der Manchester-City-Coach hatte zuvor gesagt, ganz England wolle, dass Liverpool die Premier League gewinne. "Ich lebe in Liverpool, ja, hier wollen viele Leute, dass wir die Liga gewinnen. Aber auch hier sind es nur 50 Prozent", stellte Klopp am Montag während einer Pressekonferenz klar und scherzte: " Ich weiß nicht, ob uns das ganze Land unterstützt. Das ist nicht das Gefühl, was ich habe, wenn wir in anderen Stadien spielen. "

Verfolger Liverpool hatte am Samstag beim 1:1 gegen Tottenham Hotspur Punkte liegen gelassen. Titelverteidiger und Tabellenführer Man City vergrößerte am Sonntag seinen Vorsprung mit einem 5:0 gegen Newcastle United auf drei Zähler. Anschließend sagte Guardiola, Medien und Fans drückten Liverpool die Daumen, weil sie "eine unglaubliche Geschichte" im Europapokal hätten. "Aber nicht in der Premier League, da haben sie nur eine in 30 Jahren gewonnen", ätzte der Coach, der mit seinem Team erneut in der Champions League gescheitert ist.