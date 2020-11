Verband bestätigt: Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini positiv auf Corona getestet

Dämpfer für die Squadra Azzurra vor den anstehenden Länderspielen: Der Trainer der italienischen Nationalmannschaft, Roberto Mancini, ist bei einer regelmäßigen Kontrolle positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mancini habe sich in häusliche Quarantäne begeben, teilte der italienische Fußball-Verband (FIGC) am Freitag mit. Der 55-Jährige habe keine Symptome der Krankheit COVID-19 gezeigt. Mancini ist nicht der erste Nationaltrainer, der sich mit dem Virus angesteckt hat. Auch die Trainer von Tschechien und der Slowakei haben sich im Laufe der Pandemie angesteckt.

Der routinemäßige Corona-Test war den Angaben zufolge notwendig, da Italien am kommenden Mittwoch zu Hause im Freundschaftsspiel gegen Estland antritt und am 15. November in der UEFA Nations League gegen Polen spielt. Ob Mancini bei den Spielen dabei sein kann, teilte der Verband nicht mit.

Sollte Mancini für die Spiele der Italiener tatsächlich ausfallen, müsste wohl sein Co-Trainer Alberico Evani die Nationalmannschaft in die anstehenden Länderspiele führen. Die Squadra Azzurra steht in der schwierigen Gruppe A der Nations League derzeit mit sechs Punkten an Rang zwei hinter Tabellenführer Polen (7) und vor den Niederlanden (5) und Bosnien-Herzegowina (2). Das Spitzenspiel gegen Polen findet am 15. November in Reggio Emilia statt (20.45 Uhr, DAZN).