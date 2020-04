Verband bestätigt: Liga in Holland vor dem Abbruch - Regierung verbietet Profifußball bis September

Saison-Abbruch in Holland! Wie der niederländische Fußballverband KNBV am Dienstagabend mitteilte, ist das vorzeitige Ende der Spielzeit in der Eredivisie und der zweithöchsten Spielklasse Eerste Divisie nur noch Formsache. Die endgültige Entscheidung soll in einem Meeting aller Klubs am Freitag fallen. Damit wäre die höchste Spielklasse im deutschen Nachbarland die erste größere europäische Liga, welche die Spielzeit vorzeitig beendet. Mit dem bevorstehenden Abbruch reagiert die Liga auf einen Regierungsbeschluss vom Dienstag.

Alle genehmigungspflichtigen Veranstaltungen seien bis zum 1. September verboten, das gelte auch für Fußballspiele ohne Publikum. „Kein Profifußball bis zum 1. September“, sagte Premier Mark Rutte in Den Haag. Zunächst galt das Verbot bis zum 1. Juni. Der niederländische Fußballverband wollte ursprünglich danach die restlichen Spielrunden ohne Publikum austragen. In der Eredivisie müssten eigentlich noch acht Spieltage gespielt werden. Spitzen-Klubs wie Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven oder AZ Alkmaar hatten aber unlängst dafür plädiert, die Saison vorher zu beenden. Nach dem heutigen Stand führt Ajax Amsterdam die Tabelle an, gefolgt vor dem punktgleichen AZ Alkmaar.

