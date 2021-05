Verband bestätigt: Thierry Henry wird Co-Trainer von Belgien bei der EM

Frankreichs früherer Weltklasse-Stürmer Thierry Henry kehrt als Co-Trainer zur belgischen Nationalmannschaft zurück. Das teilte Belgiens Verband am Sonntag mit. Der Weltmeister von 1998 arbeitete bereits von 2016 bis 2018 als Assistent bei den Roten Teufeln und war auch Mitglied des Trainerteams bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, als Belgien das Halbfinale erreichte.

Zuletzt war der 43-Jährige Cheftrainer bei Montreal Impact in der nordamerikanischen Major League Soccer, war dort aber Ende Februar zurückgetreten . Das Team von Cheftrainer Roberto Martínez trifft bei der EM in der Vorrundengruppe B auf Russland (12. Juni), Dänemark (17. Juni) und Finnland (21. Juni).

Der ehemalige Star-Stürmer hatte seinen letzten Trainerjob in Montreal im November 2019 übernommen und in 29 Spielen einen Punkteschnitt von 1,07 Zählern erreicht. Zuvor war er bereits von August 2016 bis Oktober 2018 als Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft aktiv, bevor er direkt im Anschluss die sportlichen Geschicke von Ligue-1-Klub AS Monaco übernahm. Dort musste er im Januar 2019 gehen, heuerte rund zehn Monate später bei Montreal an.