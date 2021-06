Dänischer Verband teilt mit: Christian Eriksen hat "Grüße an Teamkollegen übermittelt"

Christian Eriksen befindet sich Angaben des dänischen Fußball-Verbandes weiterhin in einem "stabilen" Zustand. In einer Mitteilung vom Sonntagmorgen hieß es: "Wir haben heute morgen mit Christian Eriksen gesprochen. Er hat Grüße an seine Teamkollegen übermittelt.. Sein Zustand ist stabil und er wird sich im Krankenhaus weiteren Untersuchungen unterziehen." Die Nationalmannschaft und deren Stab hätten in dieser Krise psychologische Unterstützung erhalten. Man werde "nach dem gestrigen Vorfall füreinander da sein".

