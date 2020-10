Verband nimmt Grasdorf drei Punkte weg: VfL will im Heimspiel die richtige Antwort geben

Die Punkte sind weg. Der sportlich errungene 105:53-Sieg beim Heeßeler SV ist für die Landesliga-Männer des VfL Grasdorf nichts mehr wert. Weil ein Spieler nicht richtig im Onlineportal angemeldet war, hat der Verband den Grasdorfer Sieg in eine 0:20-Wertungsniederlage umgewandelt. Zusätzlich gab es einen Zähler Abzug. Statt an der Spitze liegt der VfL nun im Mittelfeld. „Der eine Punkt Abzug tut besonders weh. Wir müssen nun die richtige Antwort geben und jetzt nur noch Siege holen“, sagt Teamsprecher Daniel Wohlfahrt.

"Da ist ein klarer Sieg Pflicht für uns"

Die erste Chance dazu haben die Grasdorfer am Sonntag um 16 Uhr. Zur Nachholpartie und dem ersten Heimspiel kommen die Linden Dudes in die Albert-Einstein-Halle. „Die Dudes sind bisher sehr schlecht gestartet. Auch fehlen ihnen zum Vorjahr vier Leistungsträger, wie Center Maximilian Doering, der nun in der Oberliga beim TuS Bothfeld spielt“, sagt Wohlfahrt. „Da ist ein klarer Sieg Pflicht für uns.“