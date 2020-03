Verbandsliga-Tour endet: MTV Gifhorn muss nach einem Jahr wieder runter

Jetzt ist’s passiert! Nach einem Jahr in der Verbandsliga müssen die Volleyballerinnen des MTV Gifhorn wieder runter in die Landesliga. Am letzten Heimspieltag der Saison verlor der Noch-Verbandsligist sowohl gegen die GfL Hannover II als auch gegen das Team Schaumburg jeweils mit 1:3 und ist nicht mehr zu retten.