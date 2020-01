Verbandsmeisterschaften: Gifhorner und Wolfsburger Boxer holen Medaillen

Das Duo zeigte im Halbfinale starke Leistungen. Boot: „Hasbulat hatte seinen Gegner anfangs total unter Kontrolle.“ Einen Schreckmoment gab‘s im zweiten Durchgang, als der Gifhorner angezählt wurde. „Er ist aber ohne Schlagwirkung zu Boden gegangen“, stellte der Coach klar, „das war ein Stolpern.“ Danach machte Idiev kurzen Prozess mit Halil Rashid (BGK Hildesheim), feierte einen Abbruch-Sieg in Runde drei.

Ursprünglich sollten sich sechs Gifhorner beim Heimspiel präsentieren. Doch die Kämpfe von Leichtgewichtler Alex Yevmenenko und Daniel Baschenow (Junioren, über 80 Kilogramm) fielen aus. „Vielleicht erhalten sie am Samstag in Peine eine Chance“, hofft Boot. Dort sind auf jeden Fall Hasbulat Idiev (Jugend, bis 60 kg) und Baki Özkan (Junioren, bis 48 kg) dabei.

Denn der Vorstand des Box-Klubs ist erst seit Kurzem im Amt, schreckte trotzdem nicht vor der Aufgabe zurück. „Das war ein Vollangriff, mit Stress verbunden“, so BCG-Chefcoach Vitali Boot, „aber es hat sich gelohnt.“ Auch sportlich.

Für den einzigen Wermutstropfen sorgte Weltergewichtler Paul Schwarze. „Sein Gegner war eklig zu boxen, hat viel gehalten. Man hätte den Kampf auch anders werten können“, so Boot nach der Finalpleite seines Schützlings. Das Fazit des Teams um den neuen BCG-Chef Andreas Strom fiel nichtsdestotrotz positiv aus. Boot. „Diese Veranstaltung hat gezeigt: Der BC Gifhorn lebt!“

Was Idiev und Özkan noch anpeilen, hat Martin Plett bereits in der Tasche. Der Jugend-Halbschwergewichtler gewann den Verbandsmeistertitel durch einen RSC-Erfolg in Runde drei gegen Ben Jansen (Elite Hannover). „In einem harten Schlagabtausch war Martin letztlich der fittere Boxer mit den besseren Treffern“, sagte der BCG-Trainer.

Auch Özkan zog ins Finale ein, schlug Kevin Flaum (Tigers Salzgitter) nach Punkten. „Das war technisch einer der besten Kämpfe des Tages“, lobte Boot. „Baki hat alles gezeigt, was einen Rechtsausleger stört, hatte eine Trefferquote von rund 90 Prozent.“

Boxen-Verbandsmeisterschaften in Gifhorn © Lea Rebuschat

Bescheidene Bilanz der Wolfsburger Boxer

Die Wolfsburger Boxer hätten der Veranstaltung in Gifhorn ihren Stempel aufdrücken können, sechs von ihnen kämpften am Samstag um den Verbandsmeistertitel. Die Bilanz war freilich eher bescheiden: Am Ende gab es zwei Goldmedaillen, je eine für den VfL und den AKBC.

Zwei Einsätze, zwei Siege – der VfL verließ die Johann-Trollmann-Halle mit einer perfekten Bilanz. Gian Luca Miceli gewann das Superschwergewichts-Finale gegen Tofik Mamedov (LBA Braunschweig) nach Punkten. „Er hat sich von Anfang an vor allem mit Haken zum Körper Respekt verschafft“, lobte VfL-Trainer Josef Staus.

Mit Leon Hermann haben die Grün-Weißen noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer, der Weltergewichtler bezwang im Halbfinale den Braunschweiger Baran Aslan. Staus: „Leon hat seinen Gegner zwei Runden lang ausgeboxt, war schneller auf den Beinen.“ Am Samstag in Peine kämpft Hermann um den Titel.

Den hat dort auch AKBC-Ass Kaled Hassouni (Jugend, bis 64 kg) nach seinem Halbfinalsieg gegen Tom Niemann (Tigers Salzgitter) im Blick. Ansonsten lief’s für den AKBC in Gifhorn nicht so gut, in allen fünf Finalkämpfen hagelte es Punktniederlagen.

Qassim Muhammadi (Männer, bis 58 kg) holte trotzdem Gold, weil Gegner Robert Luta (MTV Schöningen) zu viel auf die Waage brachte. „Den Kampf hat Qassim eigentlich auch gewonnen, das war ein Fehlurteil“, betonte AKBC-Coach Antonino Spatola, der auch mit den Niederlagen von Naike Ulrich (Kadettinnen, bis 48 kg und Raphael Weger (Junioren, bis 57 kg) haderte. Außerdem verloren Thomas-Tony Aldemir (Junioren, bis 46 kg) und Max Willmann (Kadetten, bis 44 kg).