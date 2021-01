Verbesserungen im Umfeld der Red-Bull-Arena: RB Leipzig geht auf seine Fans zu

Leipzig. Keine Pause in der Red-Bull-Arena: Im „Wohnzimmer" der Roten Bullen wird auch im Januar täglich gebaut, gewerkelt und erweitert. Der stufenweise Ausbau der Stehbereiche im Fan- und Gästesektor ist weiter in vollem Gange. Aber nicht nur die Spielstätte an sich soll schick daherkommen. Auch die Gestaltung des Stadionumfelds steht auf der Agenda. Dazu hat die Stadt den Fanverband Leipzig einbezogen. Gemeinsam mit dem Kurvenverein Rasenballisten legte die gegründete „AG Stadionumfeld“ ein Papier mit Ideen zur Umgestaltung des Areals vor. Darin wünschen sich die Fans unter anderem: eine Ausweitung des ÖPNV-Angebots, Erleichterungen im Fußgänger- und Radverkehr, weniger Autos und befestige Wege über di Festwiese. Anzeige

Der SPORTBUZZER hat beim Bundesligisten RB Leipzig und der Kommune nachgehakt, inwiefern die Wünsche der Fans berücksichtigt werden können. Welche Maßnahmen sind angedacht, realisierbar oder schon in der Umsetzung? Auf welche Belange kann nicht eingegangen werden?

Blick zurück: Der Bau des Leipziger Zentralstadions Am 15. April 1955 begannen die Bauarbeiten, am 4. August 1956 wurde es eröffnet. Das Zentralstadion in Leipzig wurde auch als Stadion der Hunderttausend bekannt. Bis zu seinem Abriss im Jahr 2000 sah es zahlreiche hochklassige Fußballpartien und Sportveranstaltungen. © LVZ Archiv

RB-Vorstand Ulrich Wolter ist der Dialog mit den Fans und dem Fanverband sehr wichtig. „In einer Arbeitsgruppe mit der Stadt Leipzig haben die Anhänger viele Punkte eingebracht, die wir teilen und deren Umsetzung im Planungsverfahren uns ebenso wichtig sind.“ Dabei handeln der Fußballclub und die Stadt Leipzig nicht nur autark. Sie befinden sich in Gesprächen und erörtern unterschiedliche Ansätze und ein weiteres Vorgehen.

Festwiese bald trittsicher

„Die angesprochenen Themen zur Stärkung des Umweltverbundes (Fuß- und Radverkehr, ÖPNV) sowie zur besseren und auch barrierefreien Erreichbarkeit der Red-Bull-Arena sind auch für die Stadt Leipzig von besonderer Bedeutung“, sagt die Kommune. Das Stadtplanungsamt tüftelt noch über einem so genannten Rahmenplan für das Stadionumfeld. Dazu gehört beispielsweise auch die Gestaltung des Stadionvorplatzes. Doch ein Entwurf liegt dazu erst in drei bis vier Monaten vor. Ziel sei es, das Areal auch außerhalb von Veranstaltungen zu einem beliebten und gut erreichbaren Anlaufpunkt zu machen.

Etwas schneller gehen könnte es anderswo. „Der neu gestaltete Südeingang Festwiese setzt voraus, dass die Festwiese so befestigt wird, dass Zuschauer sicher und trockenen Fußes zum Stadion gehen können“, sagt RB Leipzigs COO Jens May. Gleichzeitig soll ein barrierefreier Zugang für Besucher mit Handicap geschaffen werden, ohne auf einen Aufzug angewiesen zu sein. RB hat diesbezüglich bei der Denkmalbehörde verschiedene Vorschläge eingereicht, um eine verbesserte Wegeführung für Besucher ins Stadion zu gewährleisten. „Wir sind optimistisch, dass bis zur Fertigstellung des neuen Eingangs zur nächsten Saison die notwendigen Befestigungsmaßnahmen an der Festwiese entsprechend umgesetzt werden können“, so May.

Areal "Alten Schwimmstadion" weiter Thema

Ob dabei auch der Wunsch nach einem autofreien Stadion- und Festwiesenvorplatz berücksichtigt wird? Die Problematik und die Dynamik zwischen Fußgängern und Autofahrern an der Jahnallee sei den Rasenballern bewusst. „Wir arbeiten an Lösungen, um anderweitig Autoparkplätze zu generieren, damit die Situation an der Jahnallee zu entzerren und dort zusätzliche Fahrradstellplätze zu schaffen.“, verspricht der RB-COO. Womit dem Bedürfnis nach mehr Abstellmöglichkeiten von Drahteseln Genüge getan wäre. Zusätzliche Angebote zum Fahrradparken seien Teil der Planung, erklärt May, vorausgesetzt, dass „der Optimierungsvorschlag für zusätzliche Parkmöglichkeiten umgesetzt werden kann.“ Dafür sollen ausgewiesene und genutzte Parkflächen kreiert werden. „Hierzu gibt es unterschiedliche Ansätze, die wir aktuell mit der Stadt erörtern“, ergänzt May.