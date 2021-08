Verbeugung vor dem Größten: Nachruf auf Gerd Müller von Biograf Patrick Strasser

Ein ganzer Verein ist in Moll, ein Land in Trauer um den „Bomber der Nation“, um einen der größten Fußballer dieser Erde – nicht zu vergessen der Schmerz der Familie um seine Frau Uschi und Tochter Nicole. Gerd Müller ist tot. Anzeige

Am Sonntag verstarb Müller mit 75 Jahren in einem Pflegeheim bei München. Man kann nur hoffen, dass es so gekommen ist, wie seine Ehefrau es vor wenigen Wochen angesichts der unablässig fortschreitenden Demenz infolge der Alzheimer-Erkrankung formuliert hatte: „Er schläft langsam hinüber.“ Uschi, die ihren Mann seit Dezember 2014 jeden Tag besuchte und pflegte, bis sie wegen strenger Auflagen in der ersten Corona-Welle drei Monate Besuchsverbot hatte, hoffte inständig, „dass er nicht nachdenken kann über sein Schicksal, über eine Krankheit, die dem Menschen die letzte Würde raubt.“ Zuletzt war sie froh, wenn er wenigstens ihre Stimme, die Stimme, der ihm seit der Hochzeit 1967 nahe stehendsten Person, erkannte. Den Kampf gegen das Vergessen hatte Müller bereits verloren, nun ist er sanft entschlummert.

Gerd Müller: Die Karriere des Top-Torjägers in Bildern Gerd Müller feierte im Verlauf seiner großen Karriere zahlreiche Erfolge. ©

Gerd Müller: Die Erkrankung nahm ihm einen fröhlichen Lebensabend

Die Erinnerung an das Ich, an sein Leben, an den Fußball, an die fantastische Karriere, an die Rekorde – all das verflog wie der Sand in einer Sanduhr. Die Erkrankung nahm ihm einen fröhlichen Lebensabend. Müller wurde seit Längerem nur noch palliativ behandelt. Sein Tod war eine Frage der Zeit.

„Die Welt des FC Bayern steht still“, schrieb der Rekordmeister auf seiner Homepage, seit der Todesnachricht komplett in schwarz-weiß gehalten. „Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat – und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs“, sagte Präsident Herbert Hainer tief betroffen. Vorstandsboss Oliver Kahn bezeichnete „kleines dickes Müller“, wie ihn der frühere Bayern-Coach Tschik Cajkovski Mitte der 60er-Jahre taufte, als „eine der größten Legenden. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein.“

Des Bombers Zahlenwerk in aller Kürze: Von 1964 bis 1979 erzielte er in 602 Pflichtspielen 555 Tore für Bayern. Der Akrobat im Strafraum, holte 13 Titel mit den Münchnern, gewann von 1974 bis 1976 den Europapokal der Landesmeister. Siebenmal wurde er Bundesliga-Torschützenkönig, die scheinbar unerreichbare Bestmarke von 40 Treffern in einer Saison hatte 49 Jahre Bestand, ehe Robert Lewandowski letzte Saison noch ein Tor mehr erzielte. Für die Nationalmannschaft traf er 68-mal (und das in nur 62 Spielen!), wurde 1972 Europa- und zwei Jahre darauf Weltmeister. Der Siegtreffer im WM-Finale 1974 gegen die Niederlande war sein wichtigster.

Gibt es im Himmel einen Bolzplatz, wird Müller nun dort seinen Spaß haben

Franz Beckenbauer, selbst 75 Jahre alt, brachte es auf den Punkt: „Alles, was der FC Bayern geworden ist, verdankt er Gerd Müller. Ohne die Tore von Gerd würden wir heute immer noch in der Bretterbude an der Säbener Straße sitzen.“ Paul Breitner sagte einmal: „Gerd Müller ist der wichtigste und größte Fußballer, den Deutschland nach 1954 gehabt hat. Der FC Bayern und die Nationalelf sind das, was sie geworden sind, durch Gerd Müller. Ich auch.“ Tiefer kann man sich nicht verbeugen. Vor ihm, dem gefürchteten Stürmer, dem allseits verehrten Müller, dem geliebten Gerd.

Gibt es im Himmel einen Bolzplatz, wird Müller nun dort sein Unwesen treiben. Kurze Drehung und rein das Ding. Wenn es dieser Tage blitzt und donnert, ist es kein Sommergewitter. Dann macht es bumm – da oben. Hier unten bleiben Müller und seine Tore unvergesslich.