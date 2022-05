Verbleib von Corentin Tolisso beim FC Bayern? Trainer Nagelsmann: "Keine finale Entscheidung getroffen"

Der Vertrag von Corentin Tolisso beim FC Bayern München läuft am Saisonende aus. Auf eine Verlängerung des Kontrakts haben sich beide Parteien bislang nicht einigen können. Dennoch wurde der französische Weltmeister am Sonntag beim letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) überraschend nicht verabschiedet. Nach auskuriertem Muskelfaserriss gab der 27-Jährige gegen die Schwaben kurz vor der Übergabe der Meisterschale stattdessen sogar noch sein Comeback. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann schickte Tolisso, für den Landsmann Benjamin Pavard weichen musste, in der 72. Minute auf den Rasen der Allianz Arena. Anzeige

Auch nach dem Spiel wollte sich der Bayern-Coach keine konkrete Aussage entlocken lassen, ließ dagegen durchscheinen, dass auch ein Verbleib des Mittelfeldspielers beim deutschen Rekordmeisters nicht ausgeschlossen ist. "Es ist noch keine finale Entscheidung getroffen", klärte Nagelsmann in der Pressekonferenz nach der Partie auf. Tolisso war 2017 für eine Ablöse von 41,5 Millionen Euro als damaliger Rekordeinkauf zu den Bayern gekommen. Der Mittelfeldakteur, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, hatte sich auch aufgrund vieler Verletzungen eigentlich nicht für einen neuen Kontrakt empfehlen können. Mit Torhüter Sven Ulreich hatte der FC Bayern am Samstag dagegen bis 2023 verlängert.