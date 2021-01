Verbotene Liebe zwischen RB Leipzig und BVB? Die neuen Töne aus Dortmund

"Ich bin ein Fan davon, was in Leipzig sportlich passiert"

Gemeinsame Auftritte des BVB- und Brauseimperiums erlaubten näheres Abtasten. Die anfängliche Antipathie ist verflogen. Zwei Bundesligisten aus verschiedenen Richtungen haben zueinandergefunden und fast schon das Feuerwerk der Liebe entfacht. Aus dem Dortmunder Lager hagelt es Komplimente und Anerkennung. Borussia Dortmund und RB Leipzig – ein Herz und eine Seele? Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) stehen sie in der Red-Bull-Arena wieder gemeinsam auf dem Platz. Ein Freundschaftsspiel wird es wohl nicht – es geht um drei wichtige Punkte.

BVB-Abwehrkante Mats Hummels hält mit einer persönlichen Liebeserklärung nicht hinterm Berg. „Auch wenn das in Dortmund nicht jeder so gerne hört: Ich bin ein Fan davon, was in Leipzig sportlich passiert und wie sich der Verein entwickelt hat. Einfach, weil dort gute Arbeit gemacht wird. Geld alleine ist dafür keine Garantie.“